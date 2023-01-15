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Названа диета, которая снижает риск преждевременной смерти на 20%

Общество
Названа диета, которая снижает риск преждевременной смерти на 20%

Риск преждевременной смерти можно снизить на 20% с помощью определенного типа питания, рассказали авторы новой научной работы.

Общей чертой долгожителей оказалось употребление цельнозерновых изделий, овощей, фруктов, орехов и бобовых. Эти продукты снижают риск развития рака, нейродегенеративных болезней и проблем с сердцем и сосудами, передает CNN.

Такой тип питания называется средиземноморской диетой. Участниками эксперимента стали 119 тыс. человек. Раз в четыре года добровольцы заполняли анкету и рассказывали о своем самочувствии. В общей сложности исследование длилось 36 лет.
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