Число жертв при падении ракеты на многоквартирный дом в Днепре выросло до 29

В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Руководитель региональной администрации Валентин Резниченко заявил, что на текущий момент количество погибших составляет 29 человек. Ранения получили 73 гражданина. Ничего неизвестно о 40 жильцах.
Резниченко также рассказал, что после обеда из-под обломков удалось достать 27-летнюю женщину. Она получила сильное переохлаждение. Сейчас девушка лежит в реанимации.
Отметим, что советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на дом упала ракета, которую сбила украинская система ПВО.