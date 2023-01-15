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Число жертв при падении ракеты на многоквартирный дом в Днепре выросло до 29

Происшествия
Число жертв при падении ракеты на многоквартирный дом в Днепре выросло до 29

В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Руководитель региональной администрации Валентин Резниченко заявил, что на текущий момент количество погибших составляет 29 человек. Ранения получили 73 гражданина. Ничего неизвестно о 40 жильцах.

Резниченко также рассказал, что после обеда из-под обломков удалось достать 27-летнюю женщину. Она получила сильное переохлаждение. Сейчас девушка лежит в реанимации.

Отметим, что советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на дом упала ракета, которую сбила украинская система ПВО.
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