Стартап Heart Aerospace предложил субсидировать переход на самолеты с электродвигателями

По его словам, авиаперевозчики сейчас сосредоточены лишь на том, чтобы получить прибыль в краткосрочной перспективе, сказал он. Правительствам необходимо брать инициативу и создавать экономические стимулы для перехода на экологически чистый вид двигателей.