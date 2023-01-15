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Стартап Heart Aerospace предложил субсидировать переход на самолеты с электродвигателями

Экономика
Стартап Heart Aerospace предложил субсидировать переход на самолеты с электродвигателями

Власти западных стран должны выделять финансирование, чтобы субсидировать переход авиакомпаний на самолеты с электрическими двигателями, заявил директор шведского стартапа, разрабатывающего электрические самолеты, Андерс Форслунд.

По его словам, авиаперевозчики сейчас сосредоточены лишь на том, чтобы получить прибыль в краткосрочной перспективе, сказал он. Правительствам необходимо брать инициативу и создавать экономические стимулы для перехода на экологически чистый вид двигателей.

Форслунд привел в пример Норвегию: эта страна с помощью субсидий готова к 2040 году перевести все внутренние рейсы на электросамолеты.
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