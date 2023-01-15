Стартап Heart Aerospace предложил субсидировать переход на самолеты с электродвигателями

Власти западных стран должны выделять финансирование, чтобы субсидировать переход авиакомпаний на самолеты с электрическими двигателями, заявил директор шведского стартапа, разрабатывающего электрические самолеты, Андерс Форслунд.
По его словам, авиаперевозчики сейчас сосредоточены лишь на том, чтобы получить прибыль в краткосрочной перспективе, сказал он. Правительствам необходимо брать инициативу и создавать экономические стимулы для перехода на экологически чистый вид двигателей.
Форслунд привел в пример Норвегию: эта страна с помощью субсидий готова к 2040 году перевести все внутренние рейсы на электросамолеты.