Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя поразил коллег речью, в которой раскрыл неприглядную правду о «мирном» плане Украины. Об этом говорится в материале китайского издания NetEase.
Авторы публикации, пересказ которой приводит «ПолитРоссия», обратили внимание, что недавнее заседание Совбеза ООН должно было стать триумфом Киева. На встрече обсуждалась идея украинской стороны о проведении «саммита мира».
Небензя в своем заявлении показал, что инициатива Киева — очередная пропагандистская пустышка. Тем более что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба случайно проговорившись об отсутствии у его страны намерения приглашать Москву.
«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят куда стрелять и где атаковать», — объяснил российский дипломат.
Российские военные с прошлого февраля выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине. Кампания предполагает демилитаризацию и денацификацию страны.