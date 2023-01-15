Инспектору ГИБДД из Башкирии грозит статья за «слив» данных соперника по онлайн-игре

За злоупотреблению служебным положением правоохранителю был объявлен выговор. Однако не исключено, что вскоре в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, злоупотреблении должностными полномочиями и неправомерном доступе к компьютерной информации.