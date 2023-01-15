Инспектору ГИБДД из Башкирии грозит статья за «слив» данных соперника по онлайн-игре

Ссора с соперником по онлайн-игре может обернуться уголовным делом для 26-летнего инспектора ГИБДД из Башкирии. Молодой человек «слил» в Сети персональные данные своего оппонента, пишет новостной Telegram-канал Baza.
Все началось 11 декабря в игре Radmir RP. Между двумя участниками с никами Khabib Ufimskiy и Fernando Fernando Carrasco вспыхнул конфликт. Вскоре словесная перепалка «перетекла» во «Вконтакте», а затем — в Discord.
Поставить соперника на место дорожный полицейский решил при помощи «слива» его личного номера телефона и адреса в игровом чате. Когда начали приходить спам-рассылки и поступать угрозы, потерпевший обратился в полицию.
На допросе инспектор признался, что действительно пробил оппонента по боту и базе МВД, однако свою причастность к публикации персональных данных он отрицает.
За злоупотреблению служебным положением правоохранителю был объявлен выговор. Однако не исключено, что вскоре в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, злоупотреблении должностными полномочиями и неправомерном доступе к компьютерной информации.