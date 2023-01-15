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Участница «Дома-2» Саша Черно рассказала, на какого мужчину готова променять мужа

Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» Саша Черно рассказала, на какого мужчину готова променять мужа

Звезда «Дома-2» и блогер Саша Черно начала задумываться о новом избраннике на фоне кризиса в отношениях с мужем Иосифом Оганесяном. Знаменитость описала мужчину, на которого готова променять супруга.

Черно и Оганесян покинули телестройку в 2020 году после рождения сына. Однако в отношениях пары постоянно возникали проблемы. В прошлом году они не раз объявляли о расставании.

Недавно знаменитости неожиданно вернулись на «Дом-2». Похоже, участники реалити-шоу решили, что проект поможет им наладить отношения.

Однако проблемы в паре никуда не делись. Черно призналась в соцсетях, что у них с супругом по-прежнему все сложно.

Блогер даже начала присматриваться к другим мужчинам. Звезда телестройки рассказала, к кому готова уйти от мужа.

«Это был бы точно мужчина 33–38 лет, заработок выше моего», — поделилась знаменитость в соцсетях.

Черно исключила роман с 20-летним парнем. По словам участницы «Дома-2», она получает много эмоций от общения с молодыми людьми, но строить с ними серьезные отношения не готова.

Что касается Оганесяна, то он снова ушел от жены и покинул реалити-шоу. По словам участника телестройки, он устал, потому что безумно любит Черно, но она не испытывает к нему того же.
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