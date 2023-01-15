Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молодой человек пострадал в ходе массовой драки в вагоне московского метро

Происшествия
Молодой человек пострадал в ходе массовой драки в вагоне московского метро

Конфликт между мужчинами в московском метро перерос в массовую драку. Пострадал юноша, сообщает РЕН ТВ.

Участниками потасовки стали три человека. В результате инцидента 18-летний юноша получил повреждения.

Полицейские задержали дебоширов и составили на них административные протоколы за мелкое хулиганство. В отделение правоохранительных органов доставили пострадавшего.

Ранее временем массовая драка во Всеволожском районе Ленобласти обернулась уголовным делом. Конфликт произошел на новогодней вечеринке. Один из дебоширов решил использовать оружие, но был задержан сотрудниками ГИБДД.
драка метро москва
Военкоры ФАН
Лучшие в аду