Молодой человек пострадал в ходе массовой драки в вагоне московского метро

Конфликт между мужчинами в московском метро перерос в массовую драку. Пострадал юноша, сообщает РЕН ТВ.
Участниками потасовки стали три человека. В результате инцидента 18-летний юноша получил повреждения.
Полицейские задержали дебоширов и составили на них административные протоколы за мелкое хулиганство. В отделение правоохранительных органов доставили пострадавшего.
Ранее временем массовая драка во Всеволожском районе Ленобласти обернулась уголовным делом. Конфликт произошел на новогодней вечеринке. Один из дебоширов решил использовать оружие, но был задержан сотрудниками ГИБДД.