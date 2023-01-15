НМ ДНР: новый пакет американской военной помощи демонстрирует реальные потери вооружений ВСУ

Эта поставка демонстрирует реальные потребности Вооруженных сил Украины, отметили в НМ ДНР. Оказывается, что у украинской армии уже нет управляемых ракет для авиации и РСЗО, советских артсистем и снарядов калибра 152-мм, что является красноречивым признанием эффективности боевой работы российских военных в ходе спецоперации, заявили представители НМ ДНР.