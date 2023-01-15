НМ ДНР: новый пакет американской военной помощи демонстрирует реальные потери вооружений ВСУ

Новый пакет военной помощи США направлен на восполнение потерь Украины и свидетельствует о том, что за время спецоперации ВСУ был нанесен большой урон. Об этом ТАСС заявили представители Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что в очередной пакет американской военной помощи Украине вошли 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur, 50 БМП Bradley, 55 бронемашин класса MRAP, 1,2 тысячи 155-мм снарядов, 138 бронеавтомобилей HMMWV, 18 САУ калибра 155-мм.
Эта поставка демонстрирует реальные потребности Вооруженных сил Украины, отметили в НМ ДНР. Оказывается, что у украинской армии уже нет управляемых ракет для авиации и РСЗО, советских артсистем и снарядов калибра 152-мм, что является красноречивым признанием эффективности боевой работы российских военных в ходе спецоперации, заявили представители НМ ДНР.