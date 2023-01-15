Александр Перенджиев предложил ввести закон, регулирующий работу военных политологов

Военный политолог в обществе — это не просто политолог, разбирающийся в общих вопросах. Это тот эксперт, который в первую очередь занимается анализом, исследованием, дает оценку в серии как военной политики, так и политики обеспечения национальной и комплексной безопасности. Не стоит путать национальную безопасность с государственной. Национальная безопасность включает в себя такую трихотомию, как безопасность государства, безопасность общества и безопасность каждого отдельного гражданина. Также разделяют и основные виды безопасности: военная безопасность, экономическая, информационная и так далее. Вот этими вопросами и должен заниматься военный политолог. Кроме того, особенно хотелось бы подчеркнуть, что в профессии военного политолога, на мой взгляд, важна способность проведения военно-политологической экспертизы. Под анализ могут попадать решения в сфере управления, военного управления, законодательные, организационные вопросы, прочие вопросы, связанные со взаимоотношением общества с вооруженными силами и другими силовыми структурами. Например, эти отношения очень четко проявляются, когда мы говорим о призыве в вооруженные силы, в том числе и частичной мобилизации. Также в область компетенции военных политологов должны входить вопросы, связанные с духовными ценностями в сфере обороны и безопасности.