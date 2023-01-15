Петербургский СКА обыграл «Амур» и стал первым участником плей-офф КХЛ

СКА одержал волевую победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 15 января. Игра в «Ледовом» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Благодаря победе СКА стал первым клубом, пробившимся в плей-офф КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга набрали 84 очка. На счету «Амура» осталось 48 баллов.