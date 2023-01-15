Столтенберг выразил надежду на новые поставки оружия Киеву от партнеров по НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился ожиданиями от встречи группы по поддержке Украины, которая должна будет состояться 20 января в Германии.
Политик сообщил в интервью газете Handelsblatt, что надеется на положительные решения по поводу новых поставок оружия для ВСУ, которые будут приняты на встрече. Генсек также поприветствовал решение США и Франции о поставках Украине танков и БМП.
«Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи», — утверждает генсек.
Столтенберг также отметил, что кризис на Украине пошел в решающую стадию, а на передовой идут ожесточенные бои. В очередной раз политик напомнил, что кратчайшим путем к миру является дальнейшая военная поддержка Украины и призвал «настраиваться на долгий конфликт».