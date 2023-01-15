Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Столтенберг выразил надежду на новые поставки оружия Киеву от партнеров по НАТО

Армия
Столтенберг выразил надежду на новые поставки оружия Киеву от партнеров по НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился ожиданиями от встречи группы по поддержке Украины, которая должна будет состояться 20 января в Германии.

Политик сообщил в интервью газете Handelsblatt, что надеется на положительные решения по поводу новых поставок оружия для ВСУ, которые будут приняты на встрече. Генсек также поприветствовал решение США и Франции о поставках Украине танков и БМП.

«Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи», — утверждает генсек.

Столтенберг также отметил, что кризис на Украине пошел в решающую стадию, а на передовой идут ожесточенные бои. В очередной раз политик напомнил, что кратчайшим путем к миру является дальнейшая военная поддержка Украины и призвал «настраиваться на долгий конфликт».
нато Украина столтенберг
Военкоры ФАН
Лучшие в аду