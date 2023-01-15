Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Министр обороны «незалежной» Алексей Резников ранее заявил, что его страна де-факто стала членом НАТО. Политолог Брутер указал на фактическое вовлечение Запада в вооруженное противостояние на постсоветском пространстве. Североатлантический блок объективно принимает участие в событиях на территории Украины.