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Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Весь мир
Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Киев лишен права голоса в Североатлантическом альянсе, который полноправно хозяйничает на территории Украины. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.

Министр обороны «незалежной» Алексей Резников ранее заявил, что его страна де-факто стала членом НАТО. Политолог Брутер указал на фактическое вовлечение Запада в вооруженное противостояние на постсоветском пространстве. Североатлантический блок объективно принимает участие в событиях на территории Украины.

«Вопрос состоит не в том, что Киев стал де-факто или де-юре членом НАТО, а в том, что Альянс активно участвует в военном конфликте на Украине. Это само по себе обнуляет все заявления за и против», сказал эксперт.
Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Собеседник ФАН обратил внимание на полную зависимость «незалежной» от иностранных кураторов. Запад управляет процессами в государстве и диктует собственные правила.

«НАТО на сегодняшний момент давно полноправно хозяйничает на Украине. А является ли Киев де-факто или де-юре членом Альянса никакого значения в данном случае не имеет, потому что военную политику Украины определяют в НАТО», — констатировал Брутер.
Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Специалист указал на особенный статус постсоветского государства. Оно лишено суверенитета.

«Следует отметить, что Украина сама по себе права голоса не имеет. Что скажут в НАТО и Вашингтоне, то она и будет делать. Это отличает нынешнее положение Украины от членства в НАТО. НАТО на Украине есть, а вот Украины в НАТО нет. Киев лишен права голоса, причем лишен изначально», — резюмировал политолог.

Ранее Die Welt написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается угодить президенту РФ Владимиру Путину блокировкой расширения Североатлантического альянса. Немецкое издание полагает, что чиновник хочет избежать прекращения поставок газа со стороны Москвы.
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