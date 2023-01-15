Политолог Брутер: Украина не имеет права голоса в НАТО

Киев лишен права голоса в Североатлантическом альянсе, который полноправно хозяйничает на территории Украины. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Министр обороны «незалежной» Алексей Резников ранее заявил, что его страна де-факто стала членом НАТО. Политолог Брутер указал на фактическое вовлечение Запада в вооруженное противостояние на постсоветском пространстве. Североатлантический блок объективно принимает участие в событиях на территории Украины.
«Вопрос состоит не в том, что Киев стал де-факто или де-юре членом НАТО, а в том, что Альянс активно участвует в военном конфликте на Украине. Это само по себе обнуляет все заявления за и против», — сказал эксперт.
Собеседник ФАН обратил внимание на полную зависимость «незалежной» от иностранных кураторов. Запад управляет процессами в государстве и диктует собственные правила.
«НАТО на сегодняшний момент давно полноправно хозяйничает на Украине. А является ли Киев де-факто или де-юре членом Альянса никакого значения в данном случае не имеет, потому что военную политику Украины определяют в НАТО», — констатировал Брутер.
Специалист указал на особенный статус постсоветского государства. Оно лишено суверенитета.
«Следует отметить, что Украина сама по себе права голоса не имеет. Что скажут в НАТО и Вашингтоне, то она и будет делать. Это отличает нынешнее положение Украины от членства в НАТО. НАТО на Украине есть, а вот Украины в НАТО нет. Киев лишен права голоса, причем лишен изначально», — резюмировал политолог.
Ранее Die Welt написало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается угодить президенту РФ Владимиру Путину блокировкой расширения Североатлантического альянса. Немецкое издание полагает, что чиновник хочет избежать прекращения поставок газа со стороны Москвы.