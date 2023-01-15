Это не последняя ваша победа: военкор Симонов показал, как выглядит медаль бойцов ЧВК «Вагнер» «За взятие Соледара»

Освобождение Соледара дало «музыкантам» возможность развить наступление на Бахмутском направлении. Бывший Артемовск имеет стратегически важное значение для сил ВСУ. Военное руководство превратило город в укрепленный район и регулярно посылает для его обороны лучшие подразделения и боевую технику.