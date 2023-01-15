Это не последняя ваша победа: военкор Симонов показал, как выглядит медаль бойцов ЧВК «Вагнер» «За взятие Соледара»

Военкор Александр Симонов в личном Telegram-канале «Брюссельский связной» опубликовал фотографию медали «За взятие Соледара». Награду получили штурмовики ЧВК «Вагнер», которые участвовали в боях за населенный пункт.
«Бойцы ЧВК "Вагнер" получили вот такие медали "За взятие Соледара". Парни, вы лучшие. Уверен, это не последняя ваша победа», — написал военкор.
Награды бойцам вручал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен лично посетил освобожденный населенный пункт и рассказал, как проходила операция по взятию города:
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника. Тех, кто отказывался сдаваться в плен, — тех уничтожали. Все тела украинских военнослужащих будут сданы, отправлены к ним на родину».
Ранее штурмовиков награждали аналогичными медалями за взятие Попасной. Об этом напомнил военный эксперт Борис Рожин.
Освобождение Соледара дало «музыкантам» возможность развить наступление на Бахмутском направлении. Бывший Артемовск имеет стратегически важное значение для сил ВСУ. Военное руководство превратило город в укрепленный район и регулярно посылает для его обороны лучшие подразделения и боевую технику.