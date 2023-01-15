Психолог на примере Лободы рассказала, как люди борются с низкой самооценкой

В детстве Лобода считала себя некрасивой. Певица стала суперзвездой, после чего решила лечь под нож пластического хирурга и исправить недостатки своей внешности. Розенберг на примере украинской артистки рассказала, как люди создают собственные требования к внешнему виду, чтобы бороться с низкой самооценкой.