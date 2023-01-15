Психолог на примере Лободы рассказала, как люди борются с низкой самооценкой

Психолог проекта «Пацанки» Любовь Розенберг рассказала, как люди борются с низкой самооценкой на примере украинской певицы Светланы Лободы.
В детстве Лобода считала себя некрасивой. Певица стала суперзвездой, после чего решила лечь под нож пластического хирурга и исправить недостатки своей внешности. Розенберг на примере украинской артистки рассказала, как люди создают собственные требования к внешнему виду, чтобы бороться с низкой самооценкой.
«Максимальным изменениям подвергаются те части тела, которые вызывали наибольший дискомфорт или взяты как образец с кумиров, объектов для подражания», — рассказала Розенберг «СтарХиту».
Она отметила существование такого понятия, как дисморфофобия — это чрезмерная обеспокоенность незначительной особенностью или дефектом своего тела. Чаще всего это встречается у женщин, потому что представительницы слабого пола более следят за внешностью.