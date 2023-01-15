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Звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову настигла неизвестная болезнь

Шоу-бизнес
Звезду «Папиных дочек» Лизу Арзамасову настигла неизвестная болезнь

Проблемы со здоровьем возникли у звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой. Актрису настигла неизвестная болезнь.

О недуге артистки сообщили в МХАТ имени Горького. Арзамасова должна была выйти на сцену театра 14 января в спектакле «Золушка», но не порадовала зрителей своим появлением.

«Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле», — говорится в Telegram-канале МХАТа.

Из-за какого недуга знаменитость пропустила спектакль, неизвестно. В театре не назвали диагноз артистки.

Несмотря на болезнь Арзамасовой, постановку показали. Заболевшей актрисе подобрали замену. Вместо звезды «Папиных дочек» Золушку играла Карина Стрелкова.
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