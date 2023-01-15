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Мину обнаружили в ТЦ Зеленогорска после массовой рассылки угроз петербургским организациям

Происшествия
Мину обнаружили в ТЦ Зеленогорска после массовой рассылки угроз петербургским организациям

В Зеленогорске в торговом центре обнаружили мину. Ее вывезли на полигон для уничтожения.

Накануне целый ряд организаций в населенных пунктах Петербурга получил послания с угрозами о скором взрыве. Злоумышленник сообщил о «бомбах» в 380 зданиях. Среди них оказался и торговый центре «Курортный».

Его обследовали полицейские. На строящемся третьем этаже в подсобном помещении они обнаружили инертную мину от миномета. Эксперты заявили, что боеприпас является учебным и не содержит поражающих элементов.

Отметим, что в рамках проверок из зданий эвакуировали более 800 граждан.
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