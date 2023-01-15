Индия обеспечит Европу дизельным топливом из российской нефти

Индия будет перерабатывать российскую нефть в дизельное топливо и отправлять в Евросоюз для продажи, сообщает Bloomberg.
Эта страна стала активно наращивать закупки у РФ черного золота со скидками, чтобы затем выступать посредником для экспорта топлива на европейский рынок. Поставки в ЕС из США и Индии уже растут, так как они производят больше, чем потребляют, а значит, можно торговать излишками, отмечает агентство.
Эксперты Bloomberg констатировали, что принятые Западом меры давления на российскую экономику в действительности не оказали эффекта, на который рассчитывали инициаторы. Поставки российских энергоресурсов не были остановлены, так что Москва все еще продолжает получать прибыль.