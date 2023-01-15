Индия обеспечит Европу дизельным топливом из российской нефти

Эта страна стала активно наращивать закупки у РФ черного золота со скидками, чтобы затем выступать посредником для экспорта топлива на европейский рынок. Поставки в ЕС из США и Индии уже растут, так как они производят больше, чем потребляют, а значит, можно торговать излишками, отмечает агентство.