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Бывший советник Госдепа США Филлипс: ошибки НАТО привели к конфликту на Украине

Политика
Бывший советник Госдепа США Филлипс: ошибки НАТО привели к конфликту на Украине

Совершенные НАТО ошибки в отношениях с Россией привели к возникновению конфликта на Украине, заявил бывший советник Госдепа США Дэвид Филлипс в статье для National Interest.

По словам эксперта, президент РФ Владимир Путин начал переживать после того, как Вашингтон поддержал украинский государственный переворот в 2014 году. После этого у Североатлантического альянса были возможности успокоить Москву.

«Корни сегодняшнего кризиса можно найти в итоговом коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в Альянс. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Путин обвинил США и Европу в организации госпереворота на Украине в 2014 году.
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