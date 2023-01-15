Адвокат задержан по подозрению в получении взятки от родственника подсудимого в Томске

По данным следствия, фигуранту передали часть суммы. В обмен он должен был договориться с судьей, чтобы клиенту не назначали реальный срок по уголовному делу о мошенничестве. Всего юрист должны был получить шесть миллионов рублей. Подозреваемого задержали в момент передачи денег.