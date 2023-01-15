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Адвокат задержан по подозрению в получении взятки от родственника подсудимого в Томске

Происшествия
Адвокат задержан по подозрению в получении взятки от родственника подсудимого в Томске

Сотрудники правоохранительных органов задержали томского адвоката, который получил миллион рублей от родственника подсудимого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, фигуранту передали часть суммы. В обмен он должен был договориться с судьей, чтобы клиенту не назначали реальный срок по уголовному делу о мошенничестве. Всего юрист должны был получить шесть миллионов рублей. Подозреваемого задержали в момент передачи денег.

Адвокат стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его могут отправить за решетку на 4,5 года. Решается вопрос о мере пресечения.
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