Адвокат задержан по подозрению в получении взятки от родственника подсудимого в Томске

Сотрудники правоохранительных органов задержали томского адвоката, который получил миллион рублей от родственника подсудимого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, фигуранту передали часть суммы. В обмен он должен был договориться с судьей, чтобы клиенту не назначали реальный срок по уголовному делу о мошенничестве. Всего юрист должны был получить шесть миллионов рублей. Подозреваемого задержали в момент передачи денег.
Адвокат стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его могут отправить за решетку на 4,5 года. Решается вопрос о мере пресечения.