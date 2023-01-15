Доктор Мясников перечислил десять крайне полезных свойств кофе

Многие любители кофе пьют его с мыслью о том, что поддаются вредной привычке. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять полезных свойств напитка.
Кофе благотворно влияет на нервную систему, пробуждая организм и снимая усталость. Издавна кофеином лечили головную боль, это вещество и сейчас входит в состав многих лекарств. Также у любителей напитка реже встречается болезнь Паркинсона и диабет. Кофе в разумных количествах безопасно для гипертоников — оно снижает риск сердечного приступа и аритмии, написал Мясников в своем Telegram-канале.
Бодрящий напиток является целебным для печени, задерживая переход инфекционного гепатита в цирроз и рак. Кофе предотвращает и развитие других видов онкологических заболеваний. Помимо прочего, напиток стимулирует работу кишечника и защищает от приступов подагры. В заключение Мясников добавил, что кофе безопасен для женщин с остеопорозом.