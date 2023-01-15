Доктор Мясников перечислил десять крайне полезных свойств кофе

Кофе благотворно влияет на нервную систему, пробуждая организм и снимая усталость. Издавна кофеином лечили головную боль, это вещество и сейчас входит в состав многих лекарств. Также у любителей напитка реже встречается болезнь Паркинсона и диабет. Кофе в разумных количествах безопасно для гипертоников — оно снижает риск сердечного приступа и аритмии, написал Мясников в своем Telegram-канале.