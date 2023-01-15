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Лидер СДПГ Клингбайль поддержал идею дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Политика
Лидер СДПГ Клингбайль поддержал идею дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в состав правительственной коалиции, Ларс Клингбайль поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает Spiegel.

По словам политика, у него «идет кругом голова», поскольку в последнее время дискуссии возникают исключительно вокруг вооружений.

«Я потрясен тем, что в наши дни понятие дипломатии стало почти презренным», — посетовал лидер СДПГ.

В то же время он добавил, что Берлин правильно поступает, когда поддерживает Киев в военном плане, поскольку Украину нужно «усилить» к моменту переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков усомнился в желании Германии поставлять танки Leopard на Украину.
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