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Преступник устроил взрыв во дворе многоквартирного дома в Цхинвале

Происшествия
Преступник устроил взрыв во дворе многоквартирного дома в Цхинвале

В южноосетинском городе Цхинвал произошел взрыв. По данным МВД, бомба сработала во дворе многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. Устройство активировал неизвестный.

В результате разлета осколков повреждения получили окна двух квартир и три припаркованные рядом машины.

Ранее взрыв прогремел в Конго. В протестантской церкви города Касинди сработала бомба. Жертвами стали пять человек. Число пострадавших достигло 15 граждан. По предварительной версии, организаторами взрыва является религиозные боевики-радикалы.
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