Преступник устроил взрыв во дворе многоквартирного дома в Цхинвале

В южноосетинском городе Цхинвал произошел взрыв. По данным МВД, бомба сработала во дворе многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. Устройство активировал неизвестный.
В результате разлета осколков повреждения получили окна двух квартир и три припаркованные рядом машины.
Ранее взрыв прогремел в Конго. В протестантской церкви города Касинди сработала бомба. Жертвами стали пять человек. Число пострадавших достигло 15 граждан. По предварительной версии, организаторами взрыва является религиозные боевики-радикалы.