Профессиональный HR-консультант Лоикова объяснила, почему на собеседовании заставляют рисовать

Как минимум, разбираться в психологии, в первую очередь, знать состав коллектива. Потому что, объясняет эксперт, если это делается в отрыве, люди не имеют психологической базы, можно все что угодно трактовать как вздумается, и оно будет отвязано от действительности полностью. И главное, такие проективные методики — всего лишь дополнительный инструмент, когда основные сведения о человеке уже собрали.