Профессиональный HR-консультант Лоикова объяснила, почему на собеседовании заставляют рисовать

Выбору сотрудника, которого организация примет на работу, во многих компаниях уделяется очень большое внимание. Отсюда многочисленные тестовые задания, несколько этапов собеседований, разнообразные психологические приемы и самый строгий отбор. Но вот зачем в некоторых местах на собеседовании приходится рисовать — вопрос. Объяснить такое «невзрослое» занятие на, казалось бы, серьезном мероприятии ФАН попросил независимого HR-специалиста, консультанта по карьере, клинического психолога Зулию Лоикову.
Соискатели недоумевают, когда вместо обсуждения опыта работы приходится рисовать дерево, домик или самого себя, а то и абстрактные геометрические фигуры. По мнению консультанта, это проективные методики, призванные собрать больше информации о потенциальном сослуживце.
«Да, есть такие тесты психологические. Я тут как психолог клинический могу сказать, что есть тесты, которые ряд компаний используют по назначению, часть тестируют просто чтобы посмотреть на самооценку кандидата и оценить, возможно, его «вписываемость» в коллектив — то есть, сможет ли он там найти себе применение, чем он живет и так далее», — пояснила эксперт.
Однако результаты применения подобных тестов могут оказаться абсолютно невалидными, предупредила Лоикова.
«Я здесь как психолог сужу и только потом уже как HR. Очень важно просто грамотно и умело пользоваться всеми такими методиками. Я видела очень много неточных результатов тестов — тех разработок, которые берут откуда-то, начинают это бездумно применять. Выводы абсолютно не соответствуют действительности. Я сама делала выборку, прям сверяла, насколько это валидно и как можно вот такие вот клише навешивать на людей. Да, эти психотехнические методы (изобразить себя, дерево, как ты выглядишь, где ты и так далее) дают информацию для анализа. Но человек, который должен интерпретировать полученные данные, сам должен обладать необходимыми компетенциями», — считает собеседница ФАН.
Как минимум, разбираться в психологии, в первую очередь, знать состав коллектива. Потому что, объясняет эксперт, если это делается в отрыве, люди не имеют психологической базы, можно все что угодно трактовать как вздумается, и оно будет отвязано от действительности полностью. И главное, такие проективные методики — всего лишь дополнительный инструмент, когда основные сведения о человеке уже собрали.
«Представьте, вы приходите на интервью, а вас вместо выяснения профессиональных навыков, стажа сажают рисовать. Ну, наверное, это странно как минимум. Потому что человек может быть прекрасным художником или он попросту “попадет в точку”, но профессиональными знаниями и навыками не владеет. Так что это такая дополнительная система оценки, а как основной инструмент я бы уже не рассматривала», — подытожила Зулия Лоикова.
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