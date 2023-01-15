Страны НАТО начали поставки легкой колесной бронетехники украинским националистам, так как не готовы обеспечить ВСУ более мощными и надежными гусеничными бронемашинами. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
Власти США озвучили планы поставок украинской армии 50 гусеничных БМП Bradley и около 200 бронемашин колесного типа, MRAP и HMMWV, отметили официальные представители военного ведомства Донецкой Народной Республики в интервью ТАСС.
«Это говорит о том, что нужного количества гусеничной техники для восполнения потерь ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) они поставить уже просто не имеют возможности», — сказано в статье.
У западных стран истощаются запасы тяжелого вооружения и боевой техники из-за масштабной военной помощи ВСУ, которые ежедневно несут больший урон, подчеркнули в НМ ДНР.