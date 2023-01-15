Жителю Иркутска грозит до 20 лет колонии за изнасилование девятимесячной дочери

В Иркутской области пневмония у девятимесячной девочки «помогла» узнать, что малышку насилует собственный отец. Теперь горе-родителю грозит реальное лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, пишет 5-tv.ru.
По данным источника, все выяснилось, когда девочку привезли в больницу на обследование в связи с начавшейся пневмонией. Во время осмотра медики заметили на теле младенца характерные повреждения и вызвали полицию.
При проверке выяснилось, что насильником малышки оказался ее собственный отец. Само преступление было совершено в ночь на 24 декабря.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Фигурант задержан.