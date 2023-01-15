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Популярный у россиян продукт оказался полезен для сердца, костей и кожи

Общество
Популярный у россиян продукт оказался полезен для сердца, костей и кожи

Овощ, который россияне используют для приготовления многих блюд, оказался невероятно полезен для поддержания здоровья.

Речь идет о свекле, ботва которой богата витамина и минералами. Сам корнеплод также благотворно влияет на организм человека. Употребление свеклы предотвращает развитие болезней сердца, остеопороза, камней в почках и возрастной дегенерации желтого пятна, пишет Danas.

Свекла содержит витамины С и Е, которые сохраняют кожу увлажненной и эластичной. Помимо прочего, корнеплод избавляет от анемии и проблем с пищеварительной системой.
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