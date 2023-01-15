Популярный у россиян продукт оказался полезен для сердца, костей и кожи

Речь идет о свекле, ботва которой богата витамина и минералами. Сам корнеплод также благотворно влияет на организм человека. Употребление свеклы предотвращает развитие болезней сердца, остеопороза, камней в почках и возрастной дегенерации желтого пятна, пишет Danas.