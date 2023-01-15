В Хьюстонском университете выяснили, почему женщины стали чаще отказываться от замужества

Свою роль сыграли независимость, возможность иметь несколько партнеров, расширение карьерных перспектив и безопасность. При этом подчеркивается, что женщины находят эмоциональную поддержку в дружбе и семье. Результаты исследования опубликованы на сайте Хьюстонского университета.