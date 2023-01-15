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В Хьюстонском университете выяснили, почему женщины стали чаще отказываться от замужества

Общество
В Хьюстонском университете выяснили, почему женщины стали чаще отказываться от замужества

Тенденция все более частого отказа женщин от брака наблюдается по всему миру. Причину этого явления раскрыли ученые из Хьюстонского университета.

Специалисты проанализировали данные о представительницах прекрасного пола из разных стран, накопленные за десятки лет. Исследование показало, что женщины предпочитают безбрачие сразу из-за нескольких факторов.

Свою роль сыграли независимость, возможность иметь несколько партнеров, расширение карьерных перспектив и безопасность. При этом подчеркивается, что женщины находят эмоциональную поддержку в дружбе и семье. Результаты исследования опубликованы на сайте Хьюстонского университета.

Священник Александр Дягилев ранее рассказал, насколько важны для выращивания здоровых детей папа и мама, и объяснил, почему патриархальный уклад семьи уступил место равноправным отношениям супругов.
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