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Роспотребнадзор назвал категории людей, для которых наиболее опасен грипп

Общество
Роспотребнадзор назвал категории людей, для которых наиболее опасен грипп

Осложнения после гриппа нарушают работу различных систем организма и представляют высокую опасность для жизни, предупредили в управлении Роспотребнадзора Курской области.

Чаще всего последствия гриппа поражают дыхательные органы человека. Может развиться пневмония, при которой летальность достигает 40% случаев при своевременном лечении. Грипп также влияет на сердечно-сосудистую систему. Может появиться перикардит и миокардит.

«Поражения центральной нервной системы проявляются менингеальным синдромом, рвотой, болью головы, спутанным сознанием», — сообщают врачи.

Наибольшую опасность грипп представляет для детей до года. Также он несет серьезную угрозу для пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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