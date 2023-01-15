Роспотребнадзор назвал категории людей, для которых наиболее опасен грипп

Осложнения после гриппа нарушают работу различных систем организма и представляют высокую опасность для жизни, предупредили в управлении Роспотребнадзора Курской области.
Чаще всего последствия гриппа поражают дыхательные органы человека. Может развиться пневмония, при которой летальность достигает 40% случаев при своевременном лечении. Грипп также влияет на сердечно-сосудистую систему. Может появиться перикардит и миокардит.
«Поражения центральной нервной системы проявляются менингеальным синдромом, рвотой, болью головы, спутанным сознанием», — сообщают врачи.
Наибольшую опасность грипп представляет для детей до года. Также он несет серьезную угрозу для пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.