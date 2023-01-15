Командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» с позывным Абрек получил награду от Евгения Пригожина

Российский предприниматель Евгений Пригожин вручил медаль «За взятие Соледара» бойцу ЧВК «Вагнер» Айку Гаспаряну.
Бизнесмен лично приехал к «музыкантам» на позиции для выдачи соответствующих наград. Во время вручения медалей был награжден командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян с позывным Абрек.
Стоит отметить, что до этого российский президент Владимир Путин вручил бойцу медаль «За Отвагу».
Евгений Пригожин ранее ответил на вопросы журналистов, связанные с деятельностью ЧВК «Вагнер». Бизнесмен рассказал, с чем связан успех организации. В первую очередь предприниматель выделил многолетний опыт частной военной компании.