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Командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» с позывным Абрек получил награду от Евгения Пригожина

Общество
Командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» с позывным Абрек получил награду от Евгения Пригожина

Российский предприниматель Евгений Пригожин вручил медаль «За взятие Соледара» бойцу ЧВК «Вагнер» Айку Гаспаряну.

Бизнесмен лично приехал к «музыкантам» на позиции для выдачи соответствующих наград. Во время вручения медалей был награжден командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян с позывным Абрек.

Стоит отметить, что до этого российский президент Владимир Путин вручил бойцу медаль «За Отвагу».

Командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» с позывным Абрек получил награду от Евгения Пригожина

Евгений Пригожин ранее ответил на вопросы журналистов, связанные с деятельностью ЧВК «Вагнер». Бизнесмен рассказал, с чем связан успех организации. В первую очередь предприниматель выделил многолетний опыт частной военной компании.
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