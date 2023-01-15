«Как раньше не будет»: Столтенберг высказался о возможном налаживании отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможную нормализацию отношений с Россией. Об этом написала газета Handelsblatt.
Политик счел невозможным налаживание контактов между Западом и Москвой. По его словам, этого не произойдет даже после завершения украинского конфликта.
«Как раньше не будет», — сказал Столтенберг.
Ранее Йенс Столтенберг высказался о военной помощи Украине. По его словам, конфликт может быть длительным, поэтому необходимо усилить поддержку. Он допустил, что современные танки могут быть переданы Киеву.