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«Как раньше не будет»: Столтенберг высказался о возможном налаживании отношений с Россией

Политика
«Как раньше не будет»: Столтенберг высказался о возможном налаживании отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможную нормализацию отношений с Россией. Об этом написала газета Handelsblatt.

Политик счел невозможным налаживание контактов между Западом и Москвой. По его словам, этого не произойдет даже после завершения украинского конфликта.

«Как раньше не будет», — сказал Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг высказался о военной помощи Украине. По его словам, конфликт может быть длительным, поэтому необходимо усилить поддержку. Он допустил, что современные танки могут быть переданы Киеву.
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