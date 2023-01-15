Разумная экономия: аналитик Разуваев назвал три «золотых» правила ведения бюджета

Каждому человеку следует грамотно обращаться со своим денежным кошельком. Помимо того, как увеличивать свой доход немаловажным является и знание о разумной экономии средств. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев дал три главных совета, которые помогут освоить принцип разумной экономии. Соответствующей информацией он поделился с корреспондентом ФАН.
Разумная экономия заключается в том, чтобы найти баланс между переплатой за бренд и той вещью, которая на самом деле является качественной и прослужит дольше за аналогичную стоимость.
1. По возможности обходиться без кредитов. Есть старое правило: берешь в долг чужие деньги — отдаешь свои.
«Исключение составляет ипотека, но здесь надо прикинуть, потянете или нет. Ситуация на рынке труда сейчас непростая. 44% россиян считают, что наступивший 2023 год будет скорее трудным для России, 7% — что будет очень плохим. Обратного мнения, что год будет в целом хорошим, придерживаются 32% россиян, что очень удачным — 13%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным портала HeadHunter, в 2022 году более 30% российских компаний сообщили о сокращении штата. Среди крупных игроков на рынке показатель оказался выше 44%. 46% опрошенных считают, что экономические потрясения 2022 года более сильно повлияли на бизнес и бизнес-решения, чем коронавирусные ограничения. Очень странным выглядит статистика по безработице, она в ноябре снизилась до нового исторического минимума в 3,7%», — объяснил Александр Разуваев.
2. Стараться вне зависимости от ситуации с личными финансами откладывать на депозит или в дивидендные голубые фишки 10-15% дохода. В идеале ваших сбережений должно хватать на год жизни, не работая.
3. Использовать, различные дисконтные программы ресторанов, торговых сетей и т. д. Желательно посещать только те магазины и заведения, где у вас есть скидка.
Ранее аналитик Разуваев объяснил, почему 19 января может стать трудным для экономики США.