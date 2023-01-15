Белла Хадид поделилась фотографиями в бикини на отдыхе с избранником

Модель Белла Хадид порадовала поклонников горячими фотографиями в бикини, сделанными во время отдыха со своим избранником Марком Калманом.
Хадид позирует в украшенном ракушками черном бикини на фоне пляжа. На голове у модели повязка под цвет купальника. Она дополнила образ золотыми украшениями. Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры знаменитости.
Тем временем российская модель, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась, что приобрела четвертую квартиру в престижном районе Дубая. Она назвала покупку недвижимости идеальным вложением.
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