Аргентинский нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольф Гайч может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.
Аргентинские клубы «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс» заинтересованы в переходе 23-летнего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По данным источника, аргентинские клубы хотят усилить атакующую линию перед важными матчами Кубка Либертадорес.
Гайч выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей РПЛ, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 1,8 миллиона евро.