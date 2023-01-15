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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА

Спорт
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч может покинуть ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольф Гайч может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

Аргентинские клубы «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс» заинтересованы в переходе 23-летнего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По данным источника, аргентинские клубы хотят усилить атакующую линию перед важными матчами Кубка Либертадорес.

Гайч выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей РПЛ, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в 1,8 миллиона евро.
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