Иван Охлобыстин обозначил проблему российской культуры

Актер и режиссер Иван Охлобыстин указал на проблему, которая есть в российской культуре. По словам артиста, именно она сделала так, что в России стало неприлично любить Родину.
Охлобыстин и его жена посетили кинотеатр, чтобы посмотреть семейную комедию «Чебурашка». По словам актера, в зале к нему подошел мужчина и шепотом сообщил, что он из ветеранской организации «Боевое братство». Поклонник выразил артисту уважение.
Режиссер поблагодарил мужчину за теплые слова, но эта ситуация заставила его задуматься. По мнению Охлобыстина, «мещанские истерики» некоторых артистов сказались на настроении в обществе. Государственники, люди, сопереживающие своей стране, вынуждены общаться шепотом как заговорщики, посетовал актер.
«Отечественная культура последних десятилетий приложила все усилия для возникновения подобного феномена. Стало неприличным любить Родину, мечтать о семье, жить и умирать за идею, а не за деньги», — отметил артист в Дзен-канале.
Охлобыстин также поделился впечатлениями от фильма «Чебурашка». По словам актера, он остался предсказуемо доволен, поскольку в кинокартине снялись Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Артист признался, что бессилен перед талантом этих коллег.