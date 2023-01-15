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Опытный путешественник раскрыл правила поведения в бедных странах

Общество
Опытный путешественник раскрыл правила поведения в бедных странах

Способы борьбы с навязчивым сервисом в бедных странах перечислил российский блогер, который часто путешествует по миру.

Туристы являются главным источником дохода в таких небогатых государствах, как Египет и Тунис. Чтобы избежать навязчивого сервиса, опытный путешественник посоветовал россиянам никогда не спрашивать о цене товара без намерения приобрести его.

«Иначе будет очень тяжело отделаться от назойливого местного торгаша», — отметил блогер на платформе «Дзен».

Также во время покупки обязательно нужно торговаться. Главное — делать это с улыбкой и хорошим настроением. В бедных странах не стоит давать деньги попрошайкам, так как они запомнят туриста и продолжат «клянчить деньги», добавил путешественник.
туризм путешествия бедные страны
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