Опытный путешественник раскрыл правила поведения в бедных странах

Способы борьбы с навязчивым сервисом в бедных странах перечислил российский блогер, который часто путешествует по миру.
Туристы являются главным источником дохода в таких небогатых государствах, как Египет и Тунис. Чтобы избежать навязчивого сервиса, опытный путешественник посоветовал россиянам никогда не спрашивать о цене товара без намерения приобрести его.
«Иначе будет очень тяжело отделаться от назойливого местного торгаша», — отметил блогер на платформе «Дзен».
Также во время покупки обязательно нужно торговаться. Главное — делать это с улыбкой и хорошим настроением. В бедных странах не стоит давать деньги попрошайкам, так как они запомнят туриста и продолжат «клянчить деньги», добавил путешественник.