Пенсионер выстрелом в ногу убил снявшего маскировку приятеля на охоте в Коми

Друзья решили поохотиться в лесу на территории Сыктывдинского района. Потерпевший непосредственно во время охоты снял маскировочный костюм, не сказав ничего своему другу. Его приятель уловил движение и выстрелил в ту сторону. Заряд попал мужчине в ногу. Он скончался от большой потери крови.