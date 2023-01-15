Пенсионер выстрелом в ногу убил снявшего маскировку приятеля на охоте в Коми

Выезд на охоту закончился смертью 58-летнего адвоката в Коми. Подозреваемым в преступлении является его 66-летний приятель, сообщил канал РЕН ТВ.
Друзья решили поохотиться в лесу на территории Сыктывдинского района. Потерпевший непосредственно во время охоты снял маскировочный костюм, не сказав ничего своему другу. Его приятель уловил движение и выстрелил в ту сторону. Заряд попал мужчине в ногу. Он скончался от большой потери крови.
В отношении охотника возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.