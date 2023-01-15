Власти США выполнили Германии «обрезание суверенитета». Такой вывод сделал политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, официальный Берлин лишился собственной независимости, когда принялся метаться между интересами государства и Вашингтоном. Если бы немецкое руководство показало жесткую позицию, то американское приняло бы ее во внимание, добавил эксперт.
«Недавно суверенная Германия заставила США и ЕС принять распад Югославии. И потом все окружающие, посмотрев, что она в рамках этой суверенности позволяет себе слишком много, начали эту суверенность обрезать», — объяснил Ищенко, указав на ограниченность ФРГ.
Ранее лидер СДПГ Ларс Клингбайль выступил в поддержку разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. Такое заявление он сделал на приеме партии в Майнце по случаю Нового года. Информацию передали авторы Der Spiegel.