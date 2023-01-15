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Политолог Ищенко: Германия пережила «обрезание суверенитета» со стороны США

Политика
Политолог Ищенко: Германия пережила «обрезание суверенитета» со стороны США

Власти США выполнили Германии «обрезание суверенитета». Такой вывод сделал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, официальный Берлин лишился собственной независимости, когда принялся метаться между интересами государства и Вашингтоном. Если бы немецкое руководство показало жесткую позицию, то американское приняло бы ее во внимание, добавил эксперт.

«Недавно суверенная Германия заставила США и ЕС принять распад Югославии. И потом все окружающие, посмотрев, что она в рамках этой суверенности позволяет себе слишком много, начали эту суверенность обрезать», — объяснил Ищенко, указав на ограниченность ФРГ.

Ранее лидер СДПГ Ларс Клингбайль выступил в поддержку разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. Такое заявление он сделал на приеме партии в Майнце по случаю Нового года. Информацию передали авторы Der Spiegel.
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