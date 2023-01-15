Командование ВМФ РФ отправило на первое боевое дежурство в дальнюю океанскую зону новейший ракетный фрегат «Адмирал Горшков». Это событие вызвало настоящую панику в странах НАТО и в первую очередь в США, заявил сербский политический аналитик Драго Боснич.
Руководство американских ВМС прекрасно осознает уязвимость своих авианосных соединений перед бортовым вооружением «Адмирала Горшкова», сообщила эксперт Драго Боснич в статье для издания InfoBrics. «ПолитРоссия» предоставила пересказ ключевых тезисов этой публикации.
«Хотя Россия и Китай традиционно считаются сухопутными странами, их военно-морскую мощь опасно недооценивать, поскольку обе сверхдержавы вкладывают значительные ресурсы в разработку и строительство новых современных кораблей», – указывается в статье.
Фрегат «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые носят грозный неформальный титул «убийц авианосцев». Американские средства ПВО и ПРО, в том числе морского базирования, принципиально не готовы к перехвату таких ракет, объяснил сербский аналитик.