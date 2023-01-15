Эксперт InfoBrics объяснил панику ВМС США перед российским фрегатом «Адмирал Горшков»

Командование ВМФ РФ отправило на первое боевое дежурство в дальнюю океанскую зону новейший ракетный фрегат «Адмирал Горшков». Это событие вызвало настоящую панику в странах НАТО и в первую очередь в США, заявил сербский политический аналитик Драго Боснич.