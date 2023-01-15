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Эксперт InfoBrics объяснил панику ВМС США перед российским фрегатом «Адмирал Горшков»

Армия
Эксперт InfoBrics объяснил панику ВМС США перед российским фрегатом «Адмирал Горшков»

Командование ВМФ РФ отправило на первое боевое дежурство в дальнюю океанскую зону новейший ракетный фрегат «Адмирал Горшков». Это событие вызвало настоящую панику в странах НАТО и в первую очередь в США, заявил сербский политический аналитик Драго Боснич.

Руководство американских ВМС прекрасно осознает уязвимость своих авианосных соединений перед бортовым вооружением «Адмирала Горшкова», сообщила эксперт Драго Боснич в статье для издания InfoBrics. «ПолитРоссия» предоставила пересказ ключевых тезисов этой публикации.

«Хотя Россия и Китай традиционно считаются сухопутными странами, их военно-морскую мощь опасно недооценивать, поскольку обе сверхдержавы вкладывают значительные ресурсы в разработку и строительство новых современных кораблей», – указывается в статье.

Фрегат «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые носят грозный неформальный титул «убийц авианосцев». Американские средства ПВО и ПРО, в том числе морского базирования, принципиально не готовы к перехвату таких ракет, объяснил сербский аналитик.
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