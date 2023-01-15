Сербия зафиксировала инфляцию 15,1% в конце 2022 года

Уровень инфляции в Сербии по итогам декабря достиг 15,1% в годовом исчислении, сообщает статистическое бюро республики.
Больше всего потребительские цены в ушедшем году выросли на группу товаров в категории «оборудование для квартиры и текущий ремонт» (на 2,6%), а также «проживание, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» (1,3%).
Кроме того, подорожали услуги ресторанов и гостиниц — на 1,2%. Товары народного потребления (одежда и обувь, продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки) в целом по сравнению с предыдущим месяцем поднялись в цене на 0,5-1%.
Несмотря на рост инфляции, президент Сербии Александр Вучич заверил, что население не будет испытывать проблем с обеспечением электричества, газа, воды и всего остального. Средняя месячная зарплата в республике за январь составит 730-740 евро.