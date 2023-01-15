Танки есть танки: военный эксперт Кнутов рассказал, чего ждать от поставок западных бронемашин Киеву

Если уладить все эти препятствия,и танки наконец выйдут на поле боя, то тут их также будет поджидать очередная проблема, вытекающая из массы других. До тех пор, пока грунт не высохнет в достаточной степени, западные машины будут иметь заметно худшую проходимость, а то и просто завязнут или утонут в грязи, что сделает их легкой мишенью для российской армии.