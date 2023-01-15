Танки есть танки: военный эксперт Кнутов рассказал, чего ждать от поставок западных бронемашин Киеву

ВСУ могут решить проблему с переподготовкой экипажей, однако для ввода западной техники в строй потребуется приложить много усилий.
Поставка западных танков в Вооруженные силы Украины (ВСУ) была вполне ожидаемой акцией, однако эти машины не станут гарантом успеха войск киевского режима. Об этом международной редакции ФАН рассказал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на переговорах с Владимиром Зеленским сообщил о решении передать Украине танки Challenger 2. Такие заявления, напомнил Кнутов, появились не на пустом месте: ранее Киев заявил, что ему требуется к марту примерно 300 танков, 500 боевых машин пехоты и около 700 самоходных артиллерийских установок.
По заверениям руководства ВСУ, этого хватит, чтобы начать наступление «от Донбасса до Крыма». Однако не только их доставка, но и эксплуатация западных танков будут сопряжены с рядом сложностей.
Потребность в экипажах
На Западе знали, что рано или поздно такая ситуация возникнет, уверен Кнутов. По этой причине не стоит рассчитывать на дефицит подготовленных экипажей на Украине: сейчас подразделения ВСУ проходят подготовку за рубежом — в Германии, Великобритании и прочих, где танкисты, умеющие обращаться с советскими машинами, вполне могут за короткие сроки пересесть за рычаги западных образцов техники. И их курсы, наверняка, были спланированы заранее.
«По большому счету переобучить танковый экипаж на управление Abrams, Leopard либо Challenger — не такая продолжительная задача. Думаю, за месяц можно очень хорошо подготовить людей», — отметил эксперт.
Серьезные сложности в теории могут возникнуть лишь с французскими AMX-56 Leclerc, под завязку набитыми передовой электроникой, предполагает Кнутов. Причем по-настоящему опытных танкистов пересадить на западную броню можно и быстрее — за пару недель. Разумеется, о мобилизованных, которые начали службу «с нуля», речь не идет — все сказанное касается лишь тех, кто уже имеет навыки управления тяжелой боевой техникой.
Нехватки танкистов на Украине пока нет — в стране все еще достаточно подходящих резервистов. Несмотря на то, что многие танковые училища были закрыты, для экипажей организовывались специализированные ускоренные курсы подготовки офицеров на базе других военных образовательных учреждений. И, наверняка, вместе с танками прибудут и западные специалисты, которые на местах будут помогать украинским солдатам, а возможно, что и сами экипажи удастся набрать из опытных наемников.
Технические нюансы
Один из западных экспертов уже указывал на то, что даже завезти иностранные танки на Украину и поставить на вооружение будет довольно сложно — придется менять систему логистики, чтобы обеспечить их своевременное обслуживание и ремонт. Но, по словам Кнутова, есть у бронемашин НАТО и более прозаическая проблема, которая может принести немало хлопот.
«Они тяжелые. Их масса где-то 60 тонн. Если наши — около 40, то западные примерно на треть тяжелее. Какие проблемы тут могут быть? Во-первых, украинские мосты не выдержат такие танки, большая их часть не рассчитана на это», — пояснил собеседник издания.
Во-вторых, отмечает собеседник ФАН, железнодорожные перроны также могут не перенести выгрузку подобных машин. Кроме того, как и было указано ранее, потребуется развитая база ремонта и обеспечения, особенно с тем учетом, что Украина, вероятно, получит различные типы танков, не унифицированные между собой.
«Плюс им нужны специальные смазки, которые применяются в холодное время, и их необходимо использовать уже сейчас, чтобы техника пришла и сразу могла функционировать», — сказал историк.
Если уладить все эти препятствия,и танки наконец выйдут на поле боя, то тут их также будет поджидать очередная проблема, вытекающая из массы других. До тех пор, пока грунт не высохнет в достаточной степени, западные машины будут иметь заметно худшую проходимость, а то и просто завязнут или утонут в грязи, что сделает их легкой мишенью для российской армии.
С чем имеем дело
Как пояснил Кнутов, те модели танков, что получит Украина, не станут каким-то «супероружием» на службе ВСУ. По сравнению с российскими, у них есть определенные плюсы: как правило, за счет длинных стволов, качественных снарядов и продвинутых систем управления огнем. Кроме того, у них очень высокая точность стрельбы. Но по другим параметрам они могут уступать нашим образцам техники. По крайней мере, реальный опыт показал, что танки всегда остаются лишь танками.
«В Ираке их жгли из РПГ-7, я уже не говорю о более серьезных средствах: различных противотанковых комплексах. В 2016 году Турция применяла Leopard-2 против курдов, у которых были ПТРК советской разработки. Они вывели из строя 15 машин. Часть повредили, часть уничтожили», — напомнил Кнутов.
Столь ощутимые потери тогда обернулись скандалом: возникло много вопросов по поводу живучести и защищенности немецких танков. После этого в ФРГ разработали очередную версию, которая на порядок превосходила своего предшественника. И, разумеется, передовые модели Киеву поставлять пока никто не станет: у Запада достаточно старых моделей техники, которую ему нужно сбыть. А значит, с теми машинами, что пойдут в ВСУ, российское и советское оружие уже воевало, причем довольно успешно.