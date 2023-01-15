Большинство британцев поддержало планы профсоюзов по возобновлению забастовок

Более того, согласно последнему опросу Opinium для The Observer, большинство британцев продолжают поддерживать бастующих медработников, несмотря на заявления правительства о том, что они подвергают общественность риску. Представители Королевского колледжа медсестер предупредили, что их следующая серия забастовок будет более масштабной благодаря увеличению числа участников вдвое.