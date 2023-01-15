Большинство британцев поддержало планы профсоюзов по возобновлению забастовок

Лондон, 15 января. Продолжительные забастовки, потрясшие британскую экономику, могут набрать обороты в ближайшие дни на фоне растущей поддержки протестующих работников со стороны населения. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации Sunday Times, британские учителя готовятся присоединиться к общенациональным забастовкам, так как члены Национального союза образования в Англии и Уэльсе проголосовали за участие в демонстрациях. Окончательные результаты голосования будут известны 16 января.
Более того, согласно последнему опросу Opinium для The Observer, большинство британцев продолжают поддерживать бастующих медработников, несмотря на заявления правительства о том, что они подвергают общественность риску. Представители Королевского колледжа медсестер предупредили, что их следующая серия забастовок будет более масштабной благодаря увеличению числа участников вдвое.
Медсестры пользуются самой высокой общественной поддержкой среди различных групп бастующих. Работники скорой помощи получили 52% голосов, учителя начальных и средних школ — 40%, железнодорожники — 38%.
Если забастовки в Великобритании продолжат набирать обороты, это усугубит проблемы, с которыми столкнулись миллионы людей за последние шесть месяцев. Выступления железнодорожников нанесли ущерб транспортным сетям, а работники скорой помощи отказывались реагировать на большинство звонков.
На фоне рекордной инфляции выше 10%, вызванной ростом цен на энергоносители из-за украинского кризиса и антироссийских санкций, правительство премьера Великобритании Риши Сунака заявило, что не может позволить себе значительного повышения заработной платы. Уровень неодобрения Сунака достиг 41%.