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Луковую шелуху назвали лекарством от многих болезней

Общество
Луковую шелуху назвали лекарством от многих болезней

Многие люди используют лук для приготовления пищи. Оказалось, что шелуха этого овоща крайне полезна для здоровья.

Луковая кожица содержит в себе большое количество клетчатки, флавоноидов и антиоксидантов. При правильном использовании шелуха может улучшить состояние кожи, рассказали турецкие эксперты изданию En Son Haber.

Продукт, которые многие отправляют в утиль, способен предотвратить рак толстой кишки, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с пищеварительной системой. Луковая шелуха также хорошо заживляет раны.
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