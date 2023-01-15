Луковую шелуху назвали лекарством от многих болезней

Многие люди используют лук для приготовления пищи. Оказалось, что шелуха этого овоща крайне полезна для здоровья.
Луковая кожица содержит в себе большое количество клетчатки, флавоноидов и антиоксидантов. При правильном использовании шелуха может улучшить состояние кожи, рассказали турецкие эксперты изданию En Son Haber.
Продукт, которые многие отправляют в утиль, способен предотвратить рак толстой кишки, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с пищеварительной системой. Луковая шелуха также хорошо заживляет раны.