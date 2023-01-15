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Разработку схем лечения COVID-19 в зависимости от этноса пациента начали в Астрахани

Общество
Разработку схем лечения COVID-19 в зависимости от этноса пациента начали в Астрахани

Новые схемы лечения COVID-19 начали разрабатывать в Астрахани. В них учитывается этнос пациента, инфицированного коронавирусом.

На сегодняшний день команда ученых Астраханского государственного медицинского университета (АГМУ) создает биобанкинг образцов крови пациентов с COVID-19. Как известно, в регионе проживают представители более 140 национальностей.

«Уже сегодня можно сказать, что в этнических группах Астраханской области отмечается высокая частота встречаемости мутаций, предопределяющих устойчивость к терапии или формирование тяжелых побочных эффектов в результате болезни», — приводит слова ректора АГМУ, профессора Ольги Башкиной ТАСС.
Разработку схем лечения COVID-19 в зависимости от этноса пациента начали в Астрахани

Специалист добавила, что для европейских этнических групп характерно тяжелое течение болезни. При этом у жителей Восточной Азии наблюдается высокая частота защитного генотипа. АГМУ проводит исследования совместно с Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования.
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