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Анна Семенович вспомнила, как пьяный зритель пытался похитить ее во время концерта

Шоу-бизнес
Анна Семенович вспомнила, как пьяный зритель пытался похитить ее во время концерта

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала об одной из самых нестандартных ситуаций на концерте. Певица вспомнила, как однажды ее едва не похитил пьяный поклонник прямо со сцены.

Инцидент произошел, когда Семенович только пришла в группу «Блестящие». Коллектив выступал на свадьбе, и один из зрителей внезапно попытался похитить артистку.

«Один пьяный гость меня буквально украл со сцены: схватил, перевернул. Со словами «Какая симпатичная новенькая» куда-то меня потащил», — поделилась знаменитость с kp.ru.

По словам певицы, директору и охране пришлось буквально вырывать ее из рук мужчины. На следующее утро поклонник принес артистке извинения. Чтобы загладить вину, он прислал Семенович букет цветов, пишет utro.ru. На этом инцидент был исчерпан.
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