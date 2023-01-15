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Очень приятный сюрприз: поэтесса Долгарева о введенных против нее санкциях Украины

Общество
Очень приятный сюрприз: поэтесса Долгарева о введенных против нее санкциях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ, согласно которому 198 физических лиц попали под санкции страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте его администрации. В перечень попали российские и украинские политические и культурные деятели.

Под ограничения попала русская поэтесса Анна Долгарева. Она предупредила, что несмотря на введенные против нее санкции — все равно намерена посещать Украину. Об этом она сообщила в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Ого, очень приятный сюрприз! Признание заслуг. Полагаю, [санкции] не повлияют примерно никак. Ну а какие там могут быть персональные санкции? Мне запретят въезд на Украину? Так я с 2015 в розыске "Миротворца". Но на Украину я все равно обязательно приеду, харьковчане, готовьтесь!» — сообщила Долгарева.

Ранее Яна Рудковская отреагировала на введенные против нее санкции Зеленского.
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