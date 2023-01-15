The Wall Street Journal: конгрессмена Сантоса «поймали» на работе на финансовую пирамиду

Конгрессмен в Палате представителей США от штата Нью-Йорк Джордж Сантос мог работать на «благо» финансовой пирамиды. Об этом узнали колумнисты The Wall Street Journal.
Стало известно, что представитель Республиканской партии в течение двух лет занимал должность регионального директора в компании Harbor City Capital. В обязанности Сантоса входило вовлечение в ее ряды новых инвесторов.
В результате организация привлекла внимание американской комиссии по ценным бумагам и биржам. Специалисты объявили ее финансовой пирамидой. В настоящее время Harbor City Capital находится под внешним управлением.
Напомним, что Сантос не первый раз становится главным героем различных скандальных историй. Так, например, для избрания в Конгресс США он сочинил некоторые аспекты собственной биографии. Позже он признался в этом, но не захотел покинуть пост.