Авария в центральной части Нигерии унесла жизни 13 человек

Абуджа, 15 января. Авария в нигерийском штате Плато унесла жизни 13 человек.
Очевидцы сообщили, что инцидент произошел из-за опрокидывания грузовика, в прицепе которого находились люди. По данным экстренных служб, в происшествии пострадали около 75 участников ДТП.
«Подтверждено, что 13 человек погибли в результате аварии. Кроме того, более 60 жертв получили травмы различной степени тяжести и сейчас проходят лечение в окрестных больницах», — сообщила бригада скорой помощи.
Ранее автокатастрофа в нигерийском штате Кано унесла жизни семи человек. Грузовик с топливом потерял управление, в результате чего у него отделилась цистерна и раздавила гольф-кар с пассажирами.
Позднее два автобуса столкнулись на трассе в северной части республики. По итогу инцидента пять участников ДТП погибли, еще 12 получили различные травмы.
Кроме того, в аварии на севере Нигерии заживо сгорели 18 человек. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль.