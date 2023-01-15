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Авария в центральной части Нигерии унесла жизни 13 человек

Весь мир
Авария в центральной части Нигерии унесла жизни 13 человек

Абуджа, 15 января. Авария в нигерийском штате Плато унесла жизни 13 человек.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел из-за опрокидывания грузовика, в прицепе которого находились люди. По данным экстренных служб, в происшествии пострадали около 75 участников ДТП.

«Подтверждено, что 13 человек погибли в результате аварии. Кроме того, более 60 жертв получили травмы различной степени тяжести и сейчас проходят лечение в окрестных больницах», — сообщила бригада скорой помощи.

Ранее автокатастрофа в нигерийском штате Кано унесла жизни семи человек. Грузовик с топливом потерял управление, в результате чего у него отделилась цистерна и раздавила гольф-кар с пассажирами.

Позднее два автобуса столкнулись на трассе в северной части республики. По итогу инцидента пять участников ДТП погибли, еще 12 получили различные травмы.

Кроме того, в аварии на севере Нигерии заживо сгорели 18 человек. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль.
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