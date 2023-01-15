Нигерийский губернатор ввел комендантский час из-за активности боевиков

Абуджа, 15 января. Губернатор нигерийского штата Нигер ввел комендантский час в окрестностях деревни Ламбата из-за активности боевиков и отсутствия безопасности.
Глава региона ограничил передвижение граждан в темное время суток после убийства чиновника местного самоуправления. По информации районного правительства, это действие направлено на спасение жизни людей, которые могут попасть под удар радикалов.
Губернатор штата также осудил действия бандформирований и их неправомерные акты. Он призвал жителей соблюдать комендантский час, чтобы не стать жертвой боевиков и дать возможность работать стражам порядка.
Ранее Нигерийская ассоциация водителей (NARTO) пожаловалась на отсутствие безопасности на республиканских дорогах. По словам представителей организации, количество преступников, которые угрожают перевозкам и контролируют основные логистические маршруты, слишком велико.