Трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл скиатлон на этапе КР в Сыктывкаре

Александр Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне на 30 километров на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который завершился в Сыктывкаре. Трехкратный олимпийский чемпион Пекина преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 31,1 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков. Он уступил Большунову 27,7 секунды. Бронзовую медаль в скиатлоне завоевал Алексей Червоткин.