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Никас Сафронов озвучил предсмертное желание Инны Чуриковой

Общество
Никас Сафронов озвучил предсмертное желание Инны Чуриковой

Художник Никас Сафронов озвучил предсмертное желание народной артистки СССР Инны Чуриковой. Актриса хотела выйти на сцену театра «Ленком Марка Захарова».

Большую часть карьеры Чурикова отдала служению культурному учреждению и зрителям. Директор театра Марк Варшавер сообщал, что за неделю смерти она мечтала выйти на сцену. То же самое рассказал и Сафронов.

«Несмотря на все проблемы со здоровьем, она очень хотела вернуться на сцену – это было ее главным желанием. Она не представляла своей жизни без театра, без своего любимого «Ленкома», которому была бесконечно предана», — заявил художник изданию «МК».

Варшавер делал все, чтобы Чурикова вернулась на сцену. Директор очень любил актрису и гордился, что она играет в театре. Сафронов не может поверить, что народной артистки СССР не стало.

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 17 января в 11:00 в храме Христа Спасителя. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
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